Shamssia KASSAMALY

Située au cœur du quartier Nantes Est, Lulu l’Escargot est une crèche inter-entreprise de 40 berceaux avec un projet innovant.



Lulu l’Escargot, c'est une crèche ayant un projet éducatif visant l’équilibre et le bien-être de l’enfant, grâce à un lieu écologique, des repas bio et un accompagnement permettant la sécurité et le développement des enfants, le tout dans un environnement international, avec un personnel Bilingue Français- Anglais.



