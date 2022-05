Shana AIACH

Qu’est-ce qu’une maladie parodontale ?



C’est lorsque les tissus qui tiennent les dents en place tombent malades.



On parle alors de gingivite et de parodontite



La gingivite est le premier stade : les bactéries colonisent la jonction gencive –dent, et déclenchent une inflammation de la gencive. La gencive gonfle devient rouge et douloureuse, se décolle de la dent et c’est la porte ouverte à la pénétration du tartre sous la gencive ; c’est un cercle vicieux qui s’installe. Si elle n’est pas traitée, la gingivite conduit à la parodontite.

