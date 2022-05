Bonjour, je suis lyceenne & j’approche la majorité d’ici un mois et demie ... Je souhaiterai trouver des petits stages rénumérés , ou un petit boulot pour le week-end et vacances scolaires ...

Je suis investie dans tous travail, ponctuel, et serieuse...

Si je correspond à vos attentes , je vous invite à me joindre ...

Cordialement.



Mes compétences :

Mode

Vente

Marketing