Shankar TAPESAR

Je suis pharmacien à l'origine, devenu graphiste depuis l'été 2011.

J'ai quinze ans d'expérience en pharmacie ( officine, clinique et hôpitaux, formateur en CFA et oxygènothérapie ).

J'ai fait des stages au CAPC, à l'opéra de Bordeaux, à l'agence Studio Chouette.

J'ai réalisé des affiches, flyers, logo, maquette web, digipack cd, storyboard ...

Je gère une pharmacie d'officine à Mayotte depuis 2014, en effectuant des travaux de graphisme occasionnels. Je ne suis donc pas disponible comme pharmacien pour l'instant. Je continue à réaliser des prises de vue, avec un travail sur photoshop en suivant sauf s'il s'agit d'argentique. Je pratique également la peinture à l'huile et je fais un peu de linogravure depuis 2018 . Je m'intéresse également au recyclage de produits quotidien que ce soit pour des meubles en cartons ou dans le domaine artistique.



Site : http://shankart.com/



Mes compétences :

Cinéma

Design

Design graphique

Pharmacie

Photo