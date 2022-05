SHANTI DEVA est un espace de soins ayurvédiques dédié au mieux-être du corps et de l’esprit.

Loin des préceptes new age ou ésotériques en vogue aujourd'hui SHANTI DEVA travaille en accord avec les principes de l’Ayurvéda, système de santé indien multimillénaire qui approche la personne dans sa totalité, en rétablissant le bon fonctionnement des systèmes régissant le corps et l’esprit.



L’Ayurvéda pour Quoi ?

Les motifs de consultations sont très personnels mais le stress et les modes d’alimentation de notre société moderne sont souvent à l’origine des maux du corps et du psychisme : insomnie, dépression, problèmes digestifs, musculaires, nerveux, hormonaux, ect …. L’Ayurvéda apporte des solutions simples, de bon sens et efficaces pour réduire ou faire disparaître les petits et grands "bobos" du quotidien.





L’Ayurvéda pour Qui ?

Toute personne désireuse de prendre soin d’elle et d’améliorer sa qualité de vie.

Les enfants : cauchemars nocturnes, énurésie, hyperactivité, petits bobos, nutrition

Les adolescents : période de transition, mal-être, examens

Les actifs : stress, tensions, désordres métaboliques et digestifs, burn out, dépression, fatigue

Les femmes : syndrome prémenstruel, grossesse*, ménopause

Les séniors : problèmes articulaires, rhumatismes, arthrite, fatigue, régénération des systèmes



*suivi exclusivement alimentaire et de confort en collaboration avec le médecin traitant



L’Ayurvéda Quand ?

A n’importe quel âge le corps bouge, évolue en fonction de son développement mais aussi de facteurs extérieurs comme l’environnement personnel ou professionnel, les émotions liées à des évènements (naissances, décès, perte d’emploi, ect…) et manifeste des symptômes de déséquilibres.

L’Ayurvéda, système de soins et de prévention apporte les solutions pour éviter ces déséquilibres et rétablir l’équilibre quand ils sont déjà installés.



L’espace de soin ayurvédiques SHANTI DEVA vous accompagne sur ce chemin et vous souhaite la bienvenue en Ayurvéda.

