Sharif HAMED

Objectif professionnel :



Je suis actuellement à la recherche d'un poste en tant qu' d’ingénieur d'Etude & développement Mainframe IBM dans le domaine de l'informatique. Je suis ouvert à toute proposition.



FORMATION :



Titulaire du Master 2 Professionnel Physique Fondamentale et Sciences pour l’Ingénieur avec une spécialité en "Systèmes Complexes" et d'une licence de "Physique" de l'Université Paris VII.



Formé à l’environnement Grands Systèmes IBM en tant qu'Analyste-Programmeur Mainframe et Pacbase par la Société NSIS située à Ivry-sur-Seine.



Compétences développées :



- Envirronement MVS

- Analyse/Méthodologie

- Cobol - MVS

- CICS

- DB2 / SQL

- Language Structuré

- Batch Cinématique Edition

- Étude de polymère dans le domaine pétrolier

- Etude de fatigue des matériaux

- Essais mécanique

- Gestion de projet

- Adaptation rapide à tout environnement technique

- Écoute et travail en équipe

- Analyse et esprit de synthèse

- Motivé et dynamique dans le travail à effectuer



Mes compétences :

Traction

Python Programming

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Matlab

Analyse physico chimique des matériaux

Polymères

DLS

IMAGE J

Matériaux

origin

INSTRON

DMA

DSC

SolidWorks

Rhéologie

Analyses physico chimiques

Physique

Matériaux composites