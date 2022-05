Sharif HUNEAU

Étant né en Nouvelle-Calédonie et ayant grandi en Indonésie je possède une double culture. D'une origine mixte eurasienne, j'ai effectué des apprentissages de langue anglais dans plusieurs pays anglophones, ce qui me permet de parler 3 langues couramment : le français, l'anglais et l'indonésien.



Depuis que j'ai arrêté mes études secondaires j'ai dédié mon temps dans l'audiovisuelle. À commencer par faire des encarts publicitaires et de la PAO en tant que stagiaire dans une petite boîte d'édition à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, j'ai ensuite participé à des stages et des ateliers de création de court-métrages et mini-documentaires, et ainsi évoluer vers une carrière professionnelle dans l'audiovisuelle jusqu'à aujourd'hui.



Hormis le fait d'être aujourd'hui un père de famille, j'ai donc travaillé depuis 10 ans dans ce secteur.

Le motion-Design, le montage, cadrage, écriture de scenario et organisation de tournage font partie de mes compétences.

De nature travailleur, j'aime passer mon temps à m'inspirer, à chercher et à trouver des solutions afin de mener à bien les projets.

Installé aujourd'hui à Jakarta, Indonésie, en tant que freelance dans la production video en tous genres, je suis prêt à me déplacer n'importe où dans le monde afin de pouvoir me positionner avec un emploi fixe et stable.



Mes compétences :

Adobe After Effects

Adobe Photoshop

Final Cut Pro

Prise de vue vidéo

Reportages photos et vidéos

Cadrage

Montage vidéo

Infographie

Scénario Audivisuel

Broadcasting