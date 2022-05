Sharly PIERRE

Quadri'7 accompagne les Collectivités, les PME et les jeunes entrepreneurs grâce à une équipe réactive, dynamique et motivée.





Petit format

Nous imprimons vos flyers, cartes de visite, dépliants, sets de table, fourreaux à pain, brochures, têtes de lettre, faire-parts, et tout autre support petit format…



GRAND FORMAT

Vous avez une idée ? Nous avons le support : Affiches, autocollants grands formats, marquage véhicule, enseignes, roll-up, akilux, dibond, bâches, panneaux…



OBJET PUBLICITAIRE

Un grand choix d’objets publicitaires : Stylos, BIC, clés USB, sacs, cadeaux d’entreprises petit budget et luxe, calendriers, magnets, porte-clés, fabrications sur mesure…



TEXTILE

Votre identité visuelle est essentielle : t-shirst, polos, casquettes, sacs, chemises, drapeaux, vestes, polaires, softshell… Broderie, flocage ou impression directe, nous saurons vous conseiller.



Mes compétences :

Sport

Communication

Photographie

Vente

Tourisme

Marketing

Management

Gestion de projet

Assistanat de direction

Production audiovisuelle