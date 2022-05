Etudes et autres formations éffectuer en rdc, vie proffessionnels mémement, une longue expériences dans la géstion des affaires et des biens, commerciale et marketing, supply chain, une bonne connaissance dans la technique de construction, etc....

Je suis en recherche d'un emploi, n'hésitez pas de me contacter par mon e-mail : skkc1976@gmail.com

et je pourrai vous envoyer mon cv complet qui pourra certainement vous interesser.