Sharmila ASSANE ALI

Trilingue - PORTUGAIS, ANGLAIS, FRANÇAIS, j’exerce principalement deux activités professionnelles:



FORMATRICE POUR ADULTES (Portugais pour débutants / Anglais des affaires / Secrétariat en formation professionnelle)



INTERPRÈTE-TRADUCTRICE EN MILIEU SOCIAL (interprétariat de la vie courante et de l'intégration dans la société)



En interprétariat j’interviens, en Portugais-Français/Anglais-Français:



- auprès des services administratifs, sociaux et médicaux essentiellement dans les actions d’accompagnement des demandeurs d’asile, lors des RDV, consultations, entretiens, réunions...



- aussi, en tant que INTERPRÈTE EN FORMATION pour un centre de formation de Sécurité et Santé dans le travail. -