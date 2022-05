Sharon E. WILSON-DUTIN

English-speaking fully bilingual lawyer/ Avocat based in Bordeaux France.

Qualified in French and English law.

Areas of law currently practiced:

Property, Commercial, Family, Contract, labour, International, Criminal and Construction law.

Contact numbers: 33 (0) 6 16 07 80 01 or 33 (0) 9 60 14 47 39

Example of current client base: United Kingdom, France, U.S.A., Jamaica, South Africa, New Zealand, Australia, Canada, Ghana, Nigeria

Avocat au Barreau de Bordeaux (parfaitement bilingue Français/Anglais)

Domaines de compétences: Droit de la Famille, Droit Immobilier, Droit Commercial, Droit Social, Droit Pénal et Droit de la Construction



