Née en Rhodésie, Sharon Kirch a fait sa formation classique en Afrique du Sud et ses études pluridisciplinaires à New-York, où elle a travaillé avec les plus grands maîtres de Claquettes

et de Jazz, se spécialisant dans la Comédie Musicale. Elle a bénéficié d'une formation complète en danse classique, jazz, claquettes, musical theatre, charleston et lindy hop, danses de société, flamenco. Interprète de grandes Comédies Musicales elle a mené une carrière internationale.





Après une dizaine d'années d'expérience à travers le monde, en tant que danseuse, chorégraphe et professeur, elle s'installe en France en 1988. Depuis 25 ans, elle enseigne à travers la France, donnant régulièrement des Masters classes à l'étranger (Barcelone, Londres, Cape Town, Tel Aviv) et crée sa propre école du spectacle "Hello Broadway", une école de claquettes et de comédie musicale américaine, ainsi que des spectacles qui font l'unanimité de la critique.



Installée en France pour faire partager son style virevoltant, énergique et chaleureux, Sharon Kirch imprime ses spectacles de références au grand répertoire de la comédie musicale américaine, à l'histoire de la danse et à ses origines africaines. Un choix du Cœur !



Touche-à-tout et marquée par un parcours artistique pluridisciplinaire et international, son travail révèle une véritable fascination pour l'histoire de la danse à travers les âges et les cultures.

Elle nous offre à travers ses chorégraphies un témoignage exaltant et passionnant de l'histoire des claquettes et du jazz. Des rythmes qui racontent l'Afrique, l'Espagne, l'Irlande, l'Amérique... les rapports de domination, la liberté, la rigueur, l'amour, l'orgueil, le partage, la débauche, la séduction...Des body-percussions au flamenco en passant par les claquettes américaines et irlandaises, Sharon Kirch nous livre de petites histoires du rythme. Un travail toujours remarquable. Ses atouts ? Des études de Mathématiques et Econométriques à l'Université de Cape Town, Afrique du Sud et à Oxford en Angleterre, et plusieurs distinctions dans la matière, confèrent à son travail une intelligence du rythme toute particulière.