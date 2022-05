Sharone YEDESS

Je suis une jeune ivoirienne exerçant comme assistante de direction dans un cabinet de recutement,management, conseil et formation dénomé MCR International situé à Abidjan. j'aimerais tisser des relations professionnelles avec d'autres personnes extérieures afin de m'ouvrir au monde et de bénéficier des opportunités d'emplois à l'extérieur. Cela me permettra d'apprendre plus et de vivre d'autres expériences professionnelles enrichissantes.



Mes compétences :

Acceuil

Informatique

Saisie de documents