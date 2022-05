Shatima KOFFI

Bonjour

je me presente shatima j'ai 33 ans celibataire sans enfant et je suis gerante d'un restaurant en guinée precisement dans un village appelé lola dans la region du n'zerekoré.

je suis sur cet site tout d'abord pour apprendr a connaitre le monde des affaires.

j'ai une maitrise en sciences economique et de gestion et etant une fan des voitures j'ai passé aussi un Bt en maintenance automobile.

Par manque de boulot j'ai du me convertir dans la restaurant.

bon en bref je voudrai apprendre s'il vous plait donnez moi cette chance merci