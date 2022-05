Shauna WATTEBLED

Je suis actuellement à la d'une nouvelle expérience professionnelle dans les domaines de l'accueil, de l'administratif et du tourisme.



Pour cela, je possède :

✘ Un BTS Tourisme spécialité multimédia

✘ Une année d'expérience dans l'accueil public, l'administratif et le secrétariat

✘ Une formation sur les techniques de paie et de comptabilité en entreprises

✘ De nombreux stages et des actions menés lors de mes études sur différents secteurs



Je suis :

✘ Organisée

✘ Autonome

✘ Polyvalente



Je suis disponible immédiatement sur le secteur de Calais,



Ne passez pas à côté de ma candidature !



Mes compétences :

Accueil

Tourisme

Administratif

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Accueil physique et téléphonique

Ciel Paye

CIEL Gestion commerciale

Accessibilité numérique

Ciel Compta