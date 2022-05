Shayma GHATTAS

Bonjour



C'est Mlle Ghattas Shayma , je suis un technicien supérieur de systèmes électroniques; actuellement je cherche un travail ,et j'ai une expérience de 4ans et 6mois ; dans cette période j'ai travaillé dans 3 postes de travail : d’abord agent de méthode et puis un chef de projet pendant 3 ans ; finalement un approvisionneur acheteur jusqu’à la fin de la période ;

j'ai toute les qualités de communications nécessaires pour ces 3 postes ; je suis excellente en français et en anglais ;



j'ai travaillé dans un équipe multidisciplinaire ; et j'aime bien joindre un équipe ayant de la responsabilité et de la rigueur nécessaire pour faire réussir les projets de la société et satisfaire les besoins du client .

@__@



Mes compétences :

Qualité de vie au travail

Formation professionnelle

Rigueur dans le travail

qualité de communication