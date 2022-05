Sheena SEERUTTON

Après deux années de conseil, d'audit et d'accompagnement, j’envisage d'exercer mes compétences au sein d'une seule et même entité. Ainsi je pourrais avoir la satisfaction d’être impliquée pleinement dans les missions qui me seront confiées, aller jusqu’au bout des dossiers, et ressentir un réel sentiment d’accomplissement dans mon travail.

Mon goût du terrain se conjugue avec la nécessité d’impliquer les salariés dans toute démarche QHSE, l’adhésion du cœur de métier restant l’élément clef. Etant moi-même « issu de la diversité » et originaire de la Seine-Saint-Denis, je n’ai pas de difficultés à collaborer avec les agents.



Mes compétences :

Iso 9001

Iso 14001

Ohsas 18001

Évaluation des risques