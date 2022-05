Sheetal BOUHANICHE

Après avoir obtenu une grande expérience dans différentes agences de communication en Inde, et après avoir également effectué plusieurs stages à Lyon qualité d'infographiste entre 2012 et 2013, je me suis dirigée dans le domaine du transport durable, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’un an. Pendant cette période d’apprentissage, j’ai beaucoup appris notamment sur l’importance de l’accessibilité et du design universel.



La conception graphique de signalétiques et systèmes d’orientation sont des sujets que j’ai récemment abordés. Je suis également intéressée par la direction technique de projets graphiques, travail vectoriel, mise en page, préparation de bon à Tirer etc. qui est un domaine de spécialisation.



Fondamentalement, je suis quelqu’un qui travaille consciencieusement. J’aime bien comprendre profondément la situation du client pour lui offrir des solutions adaptées à ses problèmes. Je crois en la simplicité plus qu’en l’aspect décoratif. Au fil des années, j’ai appris que, comme nous créons pour les autres, il est important que les solutions que nous offrons soient adaptées et utiles pour les usagers et qu’ils se sentent à l'aise avec l’idée que nous développons, faute de quoi, l’objectif du design n’est pas atteind.



www.sheetalbouhaniche.com



Mes compétences :

Adobe Flash

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Advertising

Design graphique

Service client

Marketing direct

Illustration

Wordpress

Signalétique