Shehrazade BOUHADDIOUI

Etudiante en BTS Assistant de Manager en alternance au lycée René Cassin situé à Paris,16ème.



J'ai effectué mon apprentissage au sein de la filiale Stationnement du groupe EFFIA situé à Paris, 12ème, en tant qu'Assistante auprès du Chargé de Missions, rattaché au Directeur Technique.



Depuis Octobre 2012, en ma qualité d'Assistante, j'ai été amenée à effectuer des missions diverses telles que les tâches courantes de secrétariat et le suivi de divers projets et budgets entre autres.





Mes compétences :

Gestion de projet

Suivi commercial et administratif

Gestion budgétaire

Accueil physique et téléphonique