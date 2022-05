Shehu MEME

Je suis un jeune ingénieur diplômé en Master Génie électronique, mention Digital Technologies & Applications de l’ISEN (Institut Supérieur de l’Electronique et du Numérique).

Au cours de mes 3 années d’études en Licence à l’Université de Sciences et de Technologies de Lille, j’ai acquis de très bonnes bases scientifiques en informatique, électronique, électrotechnique et automatisme. J’ai ensuite intégré l’école d’ingénieurs ISEN afin de me spécialiser dans le domaine de l’électronique. J’y ai obtenu mon diplôme d’ingénieur après 2 années d’études au cours desquelles j’ai acquis beaucoup plus de connaissances techniques et compétences grâce aux différents projets académiques, la très bonne qualité de l’enseignement et le bon suivi pédagogique. J’ai également été en mesure de développer mon esprit d’équipe, mes capacités à communiquer, mon esprit critique ainsi que la bonne gestion de mon temps de travail.