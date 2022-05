Sheila ADAM-DEVERS

Juriste de droit public avec spécialisation en médiation, je me suis résolument orientée dans le domaine de l'Habitat (Master 2 de Management de l'Habitat Social et CQP de gestion des biens immobiliers).

Mon parcours professionnel me permet d'opter pour une polyvalence de fonctions pour des postes à forte responsabilité managériale (gestion de proximité, gestion locative, recouvrement).



Mes compétences :

Capacité d'adaptation

Ecoute

Management par objectif