Sheila GOUJON

Passionnée par le monde de la beauté, de la communication et du luxe . D'un Gout prononcer pour les mots savoir-faire, qualité, tradition, respect et perfection. Mon Univers Professionnel est aussi pour moi, un univers où le temps n’a plus la même valeur, où la qualité est irréprochable, où une marque tisse une réelle histoire avec son consommateur, où l’objet porte une identité en soit. Un univers qui me passionne où le plaisir est fait d'objet ou d'odeur exceptionnel.



j’apprécie de pouvoir partager mes expériences professionnelles et espère également m’enrichir des vôtres !



Mes compétences :

Technique de vente

Maquilleuse professionnelle

Soins du visage

Soins du corps

Diagnostique de peau

Parfums et arômes

Gestion

Technique d'épilation

Cosmétiques

Luxe et cosmétiques