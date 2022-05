Sheila LOUINET

J'enseigne le français depuis 13 ans. Je suis spécialisée dans les élèves en décrochage scolaire, après avoir suivi une formation pendant 1 an avec Brigitte Lancien, didacticienne et professeur en sciences de l'éducation.

Parallèlement, je suis aussi critique et chroniqueuse. Depuis 4 ans, je publie me articles sur le site de La Revue du Spectacle, journal qui existe depuis 1989 (en ligne depuis 1994). Cette revue est historiquement liée à "Charlie Hebdo" puisque Gérard Biard y participe occasionnellement et que Gil Chauveau, notre directeur de rédacteur est un chroniqueur "Charile".

Enfin, j'ai fondé une association dont le nom est "Qui Veut le Programme?". Il s'agit de créer une plate-forme numérique innovante dont le propos est d'enseigner avec le spectacle vivant de la 6e à la Terminale. Ce projet est labellisé Ville de Paris. 3 parrains nous portent aussi : Jacques Gamblin, Jean-Claude Dreyfus et Philippe Torreton.