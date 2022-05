Diplomée de l’Université de Haute Alsace, IUT de Colmar, je suis Conseillère en Assurance et services financiers en quête constante de savoir dans le but d’approfondir ma formation tant professionnelle que sociale.

Jeune, rigoureuse, dynamique et proactif, Je Souhaite mettre mes compétences et qualités au services d’une entreprise qui saura en tirer partie tout en me permettant de progresser.