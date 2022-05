Sheila ROCH

Je suis originaire des Philippines, j'ai habité 10 ans à Hong Kong où j'ai travaillé comme gouvernante avec une famille Chinois pendant 6 ans! J'ai été concierge aussi a Hong Kong. Et aussi gardienne des chiens. Un an comme une vendeuse pour des patrons chinois et Korean! J'ai aussi travaillé comme Pompiste pendant un an chez Caltex aux Philippines et j'ai travaillé dans une Boulangerie pendants quel que moi.. J'ai aussi travaillé dans l'hôtellerie et la restauration ( Hilton Hôtel Cité Internationale et Novotel, et Holiday Inn) et depuis 2011 je travail comme Aide a Domicile!