Sheila VENDRASCO NÉE VERNE

- 8 ans d'expérience en organisation, projet et déploiement de systèmes d'information (ERP, hardware, software). Dernièrement : rachat de société en Espagne, upgrade Oracle R12, S2P (Source to Pay), refonte du reporting, FEC.

- 7 ans d'expérience en contrôle de gestion/contrôle financier : reporting, budgets, business plans, suivi et proposition de KPI, analyse des coûts, du BFR, des tableaux de flux (trésorerie), rédaction de procédures

- Management : recrutement, formation et encadrement d'équipes (jusqu'à 8 personnes/cadres et non cadres)

- Trilingue français, espagnol (langue maternelle), anglais (6 ans dans des pays anglo-saxons)



Mes compétences :

Management

Formation

Réduction des coûts

Pédagogie

Adaptabilité

Oracle Peoplesoft

Cognos BI

TM1

Business Object

Navision

Accompagnement au changement

KPI Retail

Contrôle de gestion

Gestion de projets