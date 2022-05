Sheilsy BIKINDA

Bonjour,



Recherche Contrat en alternance BTS Assistant de gestion



Madame, Monsieur,

Actuellement à la recherche d’une entreprise pour un poste d’assistant de gestion en contrat de professionnalisation, je me permets de vous proposer ma candidature.



Agée de 19 ans titulaire d’un BAC professionnel option gestion administration j’aimerai poursuivre mes études en tant que assistante de gestion, et je souhaite avoir la possibilité d’alterner théorie et pratique afin d’obtenir une qualification reconnue, dans le but d’évoluer professionnellement.



Pour cela je vous fais donc part de ma candidature afin d'intégrer votre entreprise en vue d'y préparer ma formation ainsi me permettre d’acquérir davantage d’expérience et de mener à bien mes études.



Sérieuse, organisée et motivée, j’ai pu développer ces compétences au cours de plusieurs stages en entreprises pendant mes trois années de formation au baccalauréat en tant que secrétaire.



Je joins à cette demande mon curriculum vitae qui vous donnera plus de renseignements sur mon profil et mes premières expériences professionnelles.



Je vous remercie par avance de bien vouloir prendre ma demande en considération et je me tiens à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.