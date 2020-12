Sheima REBAA

Je m'appelle Sheima, j'ai 19 ans. J'ai eu un baccalauréat ST2S en 2019 suite auquel j'ai voulu être préparatrice en pharmacie. J'ai quitté un mois plus tard pour faire un du rebond vers les métiers du médico-social afin de mieux réfléchir sur la poursuite d'étude qui me plairait. A présent, je suis sure de ce que je veux; j'aimerai faire un BTS support à l'action managériale en alternance.

Je suis quelqu'un de très optimiste, sociable, souriante, déterminée et organisée.

J'aime approfondir mon apprentissage des langues étrangères et apprendre de nouvelles choses ( cultures, cuisine, culture générale);