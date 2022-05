Shein B RABÉRA

Shein B

Artiste parisienne, est une gymnaste littéraire, qui rebondit, saute, jongle avec les mots. Elle réécrit ses propres maux et ceux d’autrui… Elle vient de sortir un Album et un livre « Larmes 200 »

Editions Les Cahiers de l’Egaré) dans lesquels elle écrit ce qu’elle vit…

Ce qu’elle voit, exprime ses sentiments sur les murs de la vie. Elle écrit son propre spectacle, accompagnée d’un Dj et d’un guitariste, allant

de l’avant pour partager et transmettre ses Passions.

Auteur et interprète de sa vie, SHEIN B se bat contre l’injustice, le racisme, la précarité, les dictatures du sud et du nord, contre cette vie qui nous tue, contre l’abandon, sa colère, sa tristesse, et contre ceux qui se mettent en travers de son chemin. Pour mener son combat, pas d’armes blanches ou noires, rien que son SLAM, des mots et des rimes, et quelques missives de destruction massive...



Installée depuis 8 ans dans le 19ème arrondissement de Paris,

SHEIN B vient de Valenciennes. A la suite d’un accident de la vie, elle a dû arrêter la gymnastique sportive. Tout espoir de faire carrière dans le monde des gymnastes était parti en vrille...Petit à petit, elle s’est reconstruite...Gymnaste littéraire, elle saute, rebondit, jongle avec les mots. Elle réécrit ses propres maux et ceux d’autrui...« J’écris ce que je vis, ce que je vois, j’exprime mes sentiments sur les murs de la vie, dit-elle… Aujourd’hui, je cherche ma place dans ce monde...Artiste poète, je « Slam » mes textes sur scène seule ou en groupe... Toujours en allant de l’avant pour partager

Et transmettre…