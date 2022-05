Shelby CAPS

J'étais en fac de japonais à Bordeaux 3. Pour des raisons personnelles j'ai arrêté les études pour travailler. Ayant déjà travaillé pour différentes entreprises de nettoyage j'ai continué dans cette voix la.



Je me suis en suite lancé en BTS Assistante Manager.



Depuis 2010 j'ai travailler en particulier en tant que Agent d'entretien, mais aussi en tant que réceptionniste dans un hôtel, et assistante manager pour une association.



Je suis plutôt dynamique et motivé pour travaillé, mais aussi très sociable et souriante.



Mes compétences :

Accueil

Autonomie professionnelle

secrétariat