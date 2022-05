Shelley VERNON

Auteur d'outils pour l'enseignment d'anglais, surtout pour les enfants.



1. Anglais à l'école primaire:

Jeux pour enseigner et pratiquer le vocabulaire et la grammaire.

Ces jeux facilite l'anglais parlé ainsi que l'écriture de la langue.



2. Pièces de théatre facile pour débutants afin d'améliorer l'anglais parlé.



3. Anglais pour les petits:



Histoires faciles avec des belles illutrations

Cours fournis pour chaque histoires avec jeux



4. Chansons



5. Pour l'école secondaire et les adults:

Jeux et activités ludique pour pratiquer et apprendre l'anglais sans s'ennuyer.



