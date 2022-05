Riche d'un expérience de 10 ans dans le secrétariat et également de 3 ans et demi dans la mutualité, je suis en recherche active d'un emploi.

Dynamique, volontaire et aimant le contact relationnel, je souhaite mettre en avant mes compétences professionnelles à votre service, et n'hésiterais pas à changer de branche professionnelle au jour d'aujourdhui.



Mes compétences :

Secrétariat

Internet

Communication

Informatique

Rédaction

Collectivités Territoriales