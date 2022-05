Shemaeya Maresha KLA

Je me nomme maresha shemaeya kla, je suis fondateur d'une entreprise et avec plusieurs atouts que je perfectionne chaque jour. Les quelque objectifs que je peux site sont la création de plusieurs autres entreprises, l'apport de mon aide à la société en organisant plusieurs conférence pour inciter les jeunes à entreprendre etc....



Mes compétences :

Anglais

Entrepreunariat

Informaticien developpeur de site et application

Finance comptabilite et gestion des entreprises

Directeur et fondateur de SNOLI