Je suis Shemseddine, étudiant et autodidacte dans le domaine du multimédia. Je m'intéresse au monde du web depuis un certain moment. Ce que j'aime ? Le design graphique et le webmastering.



Mes compétences :

Webmaster

CSS 3

HTML 5

Adobe Photoshop

Wordpress

Cisco Switches

MySQL

Bootstrap

Prestashop

Microsoft Windows Server

Networking

Graphiste

Design graphique

Mobile Design

Virtualisation réseau

Gestion de projet

User interface design

CMS