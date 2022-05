Secrétaire depuis plus de dix années, ma force majeure est ma polyvalence avec une grande capacité d'adaptation, dans tous secteurs confondus. Cordiale et enjouée, j'ai toujours eu de bonnes relations avec tous mes interlocuteurs. Mon objectif est de mettre à profit mes compétences au sein d’une équipe, afin d’optimiser la mission confiée.



Mes compétences :

Secrétariat

Adaptation

Facturation

Accueil physique et téléphonique

Relationnel

Après-vente

Gestion commerciale

Gestion administrative