Shengyue TIAN

LIVRE CHINE est une agence littéraire qui vise à promouvoir la communication et la coopération dans l’édition entre le monde chinois et les pays francophones.



Nous représentons des éditeurs francophones au monde chinois (Chine continentale, Taiwan, Hong Kong, etc.) et des éditeurs chinois sur les marchés francophones.



Nous sommes là pour écouter et identifier les besoins, négocier les contrats, assurer un suivi concernant les ventes des titres traduits, faciliter les rencontres entre les éditeurs internationaux et promouvoir la coopération éditoriale entre le monde chinois et les pays francophones...



Nous participons activement aux foires et salons professionnels en France et dans le monde chinois, négocions les cessions de droits de traduction des livres qui nous sont confiés dans tous les domaines : Jeunesse, Beaux-arts, littérature... Dans le même temps, nous organisons les voyages pour les éditeurs afin que leurs participations aux salons à l’étranger leurs soient le plus profitable possible.



Au quotidien, nous travaillons sur les documents des titres qui pourraient publiés à l’étranger, grâce à les discussions et échanges avec les éditeurs francophones et chinois. Nous envoyons régulièrement les informations et les analyses sur les marches francophones et chinois aux éditeurs partenaires.



Si vous connaissez les éditeurs ou les auteurs qui voudrais de publiés ses livres du monde chinois, je suis le bon contact.



