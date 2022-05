Sheral GRASSER

Mes intérêts professionnels et expériences sont dans les domaines de la gestion des Ressources Humaines et de la formation du personnel. De part mon éducation et mon expérience, je connais très bien l’apprentissage aux adultes. Je suis capable de développer les compétences d’autres par l’analyse du besoin et l’établissement de programmes de formation appropriés. Ma patience, ma responsabilité et mon pouvoir d’adaptation me permettront d’être performante rapidement. Je suis toujours passionnée par des cultures différentes et par la communication humaine. J'ai une expérience construite sur trois continents et une approche multiculturelle aux problèmes. À part de mes compétences et mes expériences, je suis autonome, patiente, responsable et je suis à l'écoute.



Mes compétences :

Formation du personnel

gestion d'environnement multiculturel

Communication

Conduite du changement

People management

Leadership

Détermination et dynamisme

Team building

Animation de formations

Conception des aides à la formation

Techniques de management de projets

Evaluation de programme formation

Développement des compétences

Analyse des besoins

Identification des compétences du personnel