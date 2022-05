Chers partenaires,



Mes précédentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir les qualités nécessaires d’un Consultant en immobilier les postes que j’ai occupée ainsi que les stages effectués m’ont permis de me forger une solide expérience des enseignes nationales et internationales.







Conseiller le potentiel acquéreur, assister le client dans ses démarches et l'informer sur tous les aspects concernant l'acquisition de biens immobiliers, voilà quelles sont mes fonctions. Le contact direct avec la clientèle m'a permis de développer mes qualités de négociatrice. Organisée, rigoureuse et possédant un très bon relationnel, je suis certaine de pouvoir remplir toutes transactions immobilières résidentielles et commerciales que vous seriez amené à me confier .



Voici les domaines dans lesquels je peux intervenir auprès de mes clients institutionnels, particuliers ainsi que privés.



- Financement de projets publics et ou semi publics sur le continent africain, ainsi

que particuliers.

( Etroite collaboration avec des fonds d'investissements américains,

occidentaux et asiatiques spécialisés ).



- Immobilier de rapport ( immeubles de bureaux, commerces et logements );

investisseurs institutionnels principalement, pouvant étudier

des dossiers "Prime" même à plus faible rentabilité

parfaitement placés pour des positionnement long terme.

Secteur Neuilly sur Seine, Paris première catégorie.



- Art : En rapport avec des collections privés ainsi que salle de

vente; enchères ou bien filiale pour du gré à gré.





Ne pouvant détailler toutes ces possibilités sans demande précise , Je serai heureuse de vous rencontrer prochainement afin d'étudier ensemble l'opportunité d'une réelle collaboration.

Je reste à votre disposition pour toutes informations que vous jugeriez utiles ,



Sherazade Bouda

Contact : +33(0)6.21.13.09.32