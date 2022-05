Shérazade MAHDHAOUI

Après un baccalauréat Technologique STMG au lycée OZENNE de Toulouse, qui m'a permis d'acquérir des compétences sur le milieu de l'entreprise et de faire un stage d'observation d'une semaine dans une entreprise, j'ai en septembre 2016 intégré le DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) qui me permet de continuer mes études dans le milieu de la gestion d'entreprise.

Mon objectif professionnel étant de travaillé dans le commerce, ce DUT me permet d'acquérir des compétences pour me lancer sur cette voie et pouvoir continuer mes études pour atteindre mon objectif et travailler dans le domaine qui me passionne.