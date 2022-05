Sheridan Guevel MISSENGUE MIKASSOU

Informaticien logiciel (programmeur) de l'école ECES, fais généralement du développement je code les tâches décrites d'un programme selon les spécifications qui lui sont fournies. J’effectue aussi de la maintenance sur des programmes existants, et également des évolutions (ajouts de fonctionnalités aux programmes, etc.) ;

En voie d’être un DBA, développeur chargés de la programmation au sein du projet etc....



Mes compétences :

Réseau

Base de données

Développement web

PHP

Analyse

Python

Django

Java

Flask