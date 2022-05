Sherif MBONYE MZEE

Ayant 5 ans d'expérience en tant que responsable logistique dans une association et dans une société de transport maritime je suis en 3 eme licence d'administration économique et sociale.

J'ai une expérience de 3 années dans l'enseignement en tant que vacataire pour des cours de soutien dans les collèges et lycées à Mayotte.

J'ai exercé aussi pendant plus de 3 ans en tant que adjoint d'éducation au centre Mar'ylang (en renfort de l'équipe éducative) au sein de l'Association Tama à Mayotte.

Je suis titulaire d'un certificat d'agent de Securite incendie et personne (SSIP1) et d'un certificat en informatique ( PCIE : passeport des compétences informatiques européen)