Shériff MOUHOUS

Créé en 2006, Agilicio, est une société de conseil IT dédiée à la transformation des métiers et des Systèmes d’Information. Agilicio se positionne autour d’une double expertise métier et SI, afin d’intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des projets.



Agilicio conduit son développement autour d’une priorité : la satisfaction de ses collaborateurs.



C’est l’implication, l’enthousiasme, le savoir-faire et le savoir-être de nos équipes qui sont les garants de notre qualité de service et donc de la satisfaction de nos clients.



Avec plus de 10 ans d’expérience, nos services à forte valeur ajoutée sont axés autour des pôles de compétences ci-contre.



Nous recherchons de nouveaux collaborateurs dans le cadre de nos activités dans les fonctions développement ou infrastructure. Si vous êtes en recherche de nouvelles opportunités de carrière, n'hésitez pas à me contacter au 01 46 03 26 80 ou bien par mail : s.mouhous@agilicio.com.



Voici nos offres :



L'offre Agilicio DEV est une offre dédiée au développement d'applicatifs.

De l'engagement au forfait à l'assistance, elle vous apporte une solution sur mesure et les compétences suivantes :



Ingénieur Développement WinDev / WebDev/WinDev Mobile

Ingénieur Développement Java/.Net/PHP

DBA Oracle/SQL Server/MySQL

Concepteur Réalisateur

Directeur de Projet



Nos offres Agilicio Support et Agilicio LAN vous permettent de pouvoir externaliser tout ou partie de vos activités de support ou de réseaux auprès d'experts.

Elles vous apportent une solution sur mesure sur trois principales compétences :



Ingénieur Réseaux et Sécurité

Ingénieur Système

Administrateur Système et Réseaux

Technicien Hotline / Help-desk

Technicien de déploiement

Technicien Support et Réseaux



