Sherilyne.d@hotmail.fr DOUYARD

Femme de 24 ans Créative, passionnée par la mode et le marketing , j'aime développer ma sensibilité produit et approfondir mon tempérament commercial. Soif d'apprendre et de découverte je me suis doté d'un gout du challenge et d'une réactivité a toutes épreuves ce qui j'espère me permet d'être un acteur majeur de la réussite du magasin. J'aime le travail en équipe car chacun peut nous faire avancer dans notre domaine personnel. Et C'est avec le travail de chacun que nous participons activement à la réalisation du chiffre d'affaire



Mes compétences :

Force de proposition

Réactivité

Travail en équipe

Détermination

Rigueur

Organisation du travail

Autonomie