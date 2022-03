Ingénieur de formation avec plusieurs années d'expérience en service technique et en entreprise de conseil en ingénierie, j'accompagne aujourd'hui mes clients dans leur projet de recrutement et dans l'évaluation de profil high-potentiel. Je suis aussi en mesure d'accompagner dans le conseil et la formation au recrutement, ainsi que dans l'évaluation et la gestion des compétences.