Sherwood FLEMING

• Enseignement des compétences de la communication interculturelle : évaluation des défis uniques des clients, en leur montrant comment adapter leur style de communication à leur contexte interculturel particulier.

• Création et facilitation de séminaires de communication interculturelle personnalisés d’un ou deux jours pour les groupes sur place.

• Enseignement des techniques de présentation : séances individuelles ou de groupe de l’idée initiale au produit final, et répétition de la livraison.

• Mon livre — Dance of Opinions: Improving Written and Spoken Communication for Intercultural Business Using English as a Second Language — aide les lecteurs de niveau ASL intermédiaire-supérieur à exprimer leur opinion de façon efficace, et à faire preuve d’expertise en milieu professionnel interculturel.





Mes compétences :

Formation en communication interculturelle

Création de séminaires

Écriture