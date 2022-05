Dotée d’une voix hors pair chargée d’une sensibilité et d’une puissance émotionnelle irrésistible, Sheryl Gambo a été révélée au grand public, en 1996, par de mémorables performances vocales dans le cadre du Festival panafricain de musique (FESPAM) aux côtés d’illustres vedettes comme Youssou Ndour, Salif Keita…



C’est sa collaboration avec le label indépendant DEE SOUL IN TOWN qui lui a permis de dévoiler son univers musical métis à travers son premier album LEMOYASSA (Laissons d’abord) mis sur le marché en 2008.

Cet album a marqué le vrai début de sa carrière avec deux Tam-tams d’or la même année (originalité musicale et découverte).

Dans la foulée elle est sélectionnée pour la finale du prix "Découvertes RFI" 2008 où elle est arrivée en deuxième position sur plus de 300 candidats.

En septembre 2012, elle a mis sur le marché un deuxième album intitulé ”Edy tia mboa” qui signifie «C'est au village».

Avec des titres allant de la soul en passant par le reggae, le Jazz , le blues et un mixage de sonorités mêlant tradition et modernisme, ce deuxième opus, véritable travail de recherche, a une fois de plus dévoilé toute l’étendue de son talent.

Bien accueilli par la critique, ce deuxième opus lui a permis de décrocher un troisième Tam-tam d’or (musique métissée) en 2012.



Sheryl Gambo a collaboré avec plusieurs artistes aussi bien dans le cadre de featuring que dans l’humanitaire. C’est d’ailleurs dans cette optique qu’elle a accompagné le groupe de Rap français Biso na Biso dans sa tournée au Congo-Brazzaville. L’on se souvient encore de sa collaboration dans le cadre d’un chant (Désarmons nos cœurs) pour la paix et le développement, sponsorisé par l’Organisation des Nations Unies, avec le rappeur Passi, Jacob Desvarieux (Kassav), Yousoupha, Fally Ipupa…ou encore de ses duos avec Ben-J des Neg marrons, Tonton Ben, Freddy Massamba…



Amoureuse de la scène, elle a électrisé les publics malgaches (en 2008), allemands (Berlin), en 2009, brésiliens (Copa Cabana) en 2011, qataris (Doha) et polonais (Varsovie) en 2013...Sheryl a été l’une des attractions du Festival mondial des arts nègres (Fesman) de Dakar, en 2010, où s’étaient retrouvées toutes les vedettes mondiales de la musique black et métisse.

Très appréciée par les médias sud-africains, elle a aussi réalisé une performance avec une prestation remarquable au Katara Afrikans Festival (Qatar) en avril 2013.

La même année, elle a été honorée par le ministère congolais de la culture et des arts qui lui a décerné une médaille d’excellence des arts et des lettres pour sa contribution au rayonnement de la culture congolaise.



Début 2016, elle revient avec son troisième album O’kerah, lequel renvoie aux pouvoirs et à la mystique qu’on attribue aux jumeaux dans la tradition congolaise. Un album afro soul dans lequel l’artiste fait ressortir des sonorités issues de la tradition africaine qu’elle a transformées à sa sauce en leur donnant des colorations soul, pop, reggae, jazz, RnB, mbalax du Sénégal, soukouss, techno, ndombolo et à travers lesquelles elle pleure ses aînés jumeaux (les kerah) aujourd’hui disparus et embrasse des thématiques comme l’amour dans toutes ses facettes, l’espoir, l’environnement, Dieu.



Sheryl développe un style authentique et éclectique, la NEW AFRO SOUL, complètement à contre-courant du paysage musical actuel. Son style se veut une restauration des passerelles naturelles entre le patrimoine culturel africain avec celui des diasporas afro-américaines, caribéennes, latines et d’ailleurs. Elle mélange agréablement les mélodies issues de la tradition africaine avec des arrangements Jazzy, Soul, agrémentées de R&B et HIP HOP, en faisant le choix de chanter dans les langues du Congo : mbochi et lingala …en plus de l’anglais et du français.