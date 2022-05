Shevani SABAJO

Jeune femme âgée de 26 ans. Je suis organisée, discrète, à l'ecoute. J'aime travailler en équipe que toute en autonomie. J'ai effectué des stages et j'ai travaillé notamment dans la gestion et le secrétariat. . Je souhaite occuper un poste dans la comptabilité dans les années avenir, car c'est dans ce domaine que je veux faire ma carrière.



Mes compétences :

comptabiliser les documents commerciaux

accueillir le public et elaborer les dossiers de p

Paie

Comptabilité bancaire