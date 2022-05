Shévivia MUNTZ

Bonjour,

Je me nomme Muntz Shévivia, je suis étudiante en 7ème année math-sciences. Je compte entreprendre des études d'agronomie à Ath.

J'ai fait des études de théâtre, art de la parole, et j'ai participé à quelques cours et longs métrages. Je me sens bien, à l'aise, face à un publique ou sur les planches. Je ne rechigne jamais à mettre" la main à la patte."

J'ai fini ma formation d'animatrice organisé par Nature et Loisir.

J'ai travaillé dans l'horeca, en tant que serveuse à Louvain-la-Neuve et à la caisse du magasin "Match" à Gembloux.



Mes compétences :

Artiste

Chant

consciencieuse

Dance

Dessin

Théâtre