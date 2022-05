Shim'on ARICHE

L'entreprise

Notre société c’est spécialisée dans la production de sauce Harissa.

Dès la création, elle positionne sa production sur des produits de grande qualité :

- Recette traditionnelle

- Choix des matières premières

• Piment liant le parfum et la force.

• Ail frais.

- Fabrication artisanale

- Sans conservateurs

- Respect des normes d’hygiène strictes

Basée dans le sud de Paris, notre laboratoire équipé de machines modernes peut produire entre de 400 et 600 tonnes d’harissa par an.



La marque

Depuis 2007, les produits de la gamme ont repris la recette authentique pour en reproduire tous les parfums subtils.

L’excellence des produits tient dans le choix de la qualité, du goût, du parfum, et de la force équilibrée de nos ingrédients.

TA’AMY donne à l'harissa ces lettres de noblesse, c’est un condiment qui vient relever le goût des aliments et qui invite au voyage.