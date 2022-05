Shimon Yalin, négociateur commercial et facilitateur d'affaires pour l'Afrique et le Moyen-Orient. J'ai travaillé dans le domaine du commerce international pour des grands comptes pendant plus de 30 ans dans des domaines aussi variés que le textile, la négociation pour l’obtention des permis de construction et des titres immobilières, l'import-export, la logistique etc...

Je propose mes services pour les personnes désirant s'introduire en Afrique et au moyen-orient. dans le domaine du bois, des minerais, immobilier, pétrole etc...



Pour mieux comprendre cette notion de langage, il faut la comparer à une langue et aux composants d’une langue ; car comme une langue, un langage comporte de caractère ou des symboles dont l’ensemble forme l’alphabet, des mots définis sur cet alphabet, en d’autres termes des mots formés de symboles de l’alphabet, et l’ensemble de mots est ainsi appelé langage.

I.1.1 Alphabet

L’alphabet contient des entités les plus élémentaires, des symboles utilisés par le langage.

Un alphabet est un ensemble fini non vide. Un alphabet sera en général désigné par une lettre majuscule (grecque, de préférence).

Ainsi, Σ = { a, b, c } , Γ = {♥ , ♦ , ♣ , ♠} , Δ = { 0, 1 } , Φ = {→ , ← , ↑ , ↓} Sont des alphabets. Les éléments d’un alphabet sont appelés lettres ou symboles ou caractères.

Exemple (autres) :

∑ = {a, b, c, d … z}

∑ = {0, 1, 2... 9}

∑ = {a, f, d, x}

∑ = {b, c, 0, $, μ, z}

∑ = {ab, de, xyz}

∑ = {abc, a, tuv, vu}

On considère les éléments comme atomiques : « abc » peut-être un symbole unique pour un langage ;

Pas de répétitions au sein d'un alphabet (car, c’est un ensemble) ;



Mais, l’idéal est que les éléments de l’alphabet soit fait d’un seul symbole, et c’est la représentation-là que nous allons utiliser dans ce cours.



I.1.2 Mot

Un élément de l’alphabet peut déjà aussi bien être un mot ; c’est le cas des mots du langage à un seul caractère.

La concaténation «.» ou la suite de symboles issus d'un alphabet, forme un mot :

Soit α un mot

∑ = {0, 1} : α1 = 0.0.1.0, α2 = 1.0.0.0.1.0 ... sont des mots

Associative : (a.b).c = a.(b.c)

Non commutative : 0.1 ≠ 1.0



Quel que soit l'alphabet, il est possible de former le mot (ou chaîne) vide, noté « ε » (différent de ∅)

Taille ou longueur d’un mot : |x|, nombre de symboles :

|0.1.0.0| = 4 (∑= {0, 1})

|d.d.ab.ab.d| = 5 (∑= {ab, d})

|ε| = 0 (∀ ∑)

Nota : Le signe de concaténation est souvent utile lorsque l’alphabet contient des éléments de plus d’un symbole, afin de marquer leur délimitation ; mais lorsque l’alphabet a des éléments comportant un seul symbole, alors le signe de concaténation peut être enlevé :

(a.b) = (ab), (∑ = {a, b})



Ensemble de mots

L’ensemble de tous les mots (possibles) sur un alphabet ∑ est noté ∑* (on l’appelle la fermeture) ; on peut le noter aussi ∑+ si le mot vide (ε) est exclu

Par exemple, si ∑ = {a, b, c},

∑*= {ε, a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc, aaa, aab, ...}

∑+= {a, b, c, aa, ab, ac, ba, bb, bc, ca, cb, cc, aaa, aab, ...}

Opérations sur les mots



Concaténation (produit) de lettres



Soit un alphabet X et w1, w2 ∈ X* tels que :

w1 = x1x2x3…xn ∀ i ∈ {1,…, n}, xi ∈ X

w2 = y1y2y3…yp ∀ i ∈ {1,…, p}, yi ∈ X

w1 et w2 sont des concaténations de lettres (mots).



Concaténation (produit) de mots



Soit un alphabet X et w1, w2 ∈ X* des concaténations de lettres. Alors w tel que :

w = w1.w2 = x1x2x3 … xny1y2y3 … yp est une concaténation de mots.



Puissance



Soit un alphabet X et w ∈ X*.



w^n={■(ε si n=0;@〖w.w〗^(n-1) si n > 0;)┤



Par exemple, soit X = {a, b} et w = abb

w0 = ε

w1 = abb

w2 = abbabb



Egalité de deux mots



Deux mots sont égaux s’ils sont une même longueur et que leurs lettres se trouvant à de mêmes positions sont identiques.

Soit un alphabet X et w1, w2 ∈ X* tels que :

w1 = x1x2x3…xn ∀ i ∈ {1, … n}, xi ∈ X

w2 = y1y2y3…yp ∀ i ∈ {1,…, p}, yi ∈ X

On a w1 = w2 si et seulement si p = n et ∀ i ∈ [1, n], xi = yi.



